В Кремле рассказали о планах Путина посетить рождественское богослужение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намерен посетить рождественское богослужение в одном из российских храмов. Какое именно место в этом году посетит глава государства, уточнят позднее, передаёт ТАСС.

Обязательно посетит. Место сообщим, — ответил представитель Кремля.

По традиции президент посещает праздничное богослужение в каком-либо храме за пределами столицы. При этом Пасху он обычно отмечает в храме Христа Спасителя в Москве.

В прошлом году Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне, расположенной в Новгородской области. Церковь Николы — древний каменный храм, построенный после монгольского нашествия в 1292 году. В его интерьере сохранились фрески XIII века. Во время Великой Отечественной войны храм был разрушен, но в 1956 году его отреставрировали. Ранее Путин встречал православный праздник в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, в котором президент был крещён в детстве.

В 2021 году рождественские богослужения прошли в 475 храмах Москвы, однако из-за эпидемиологической ситуации в них участвовали почти в 10 раз меньше человек, чем в предыдущие годы.