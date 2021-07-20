В Кремле рассказали, как Путин оценивает работу Дегтярёва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин оценивает работу Михаила Дегтярёва, сменившего Сергея Фургала на посту главы Хабаровского края. Об этом пишет ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, президент оценивает работу Дегтярёва положительно. Песков отметил, что Путин тщательно отбирает кандидатуры на посты глав регионов.

Путин прекрасно знает, кого он назначил, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также ответил на вопрос о том, планирует ли глава государства отправиться в Хабаровский край. Он подчеркнул, что Путин пока не намеревается приезжать в регион с проверкой.

40-летний Дегтярёв был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируются две статьи об убийстве.

Ранее экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и похищениях, во время допроса «вышел из себя». Следователи применили на нём новую систему психолого-лингвистического исследования, в которой задействованы как специалисты в области криминалистики, так и специальные компьютерные программы.