В Кремле прокомментировали введение обязательной вакцинации

Решения об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не принимались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы центра имени Гамалеи Александра Гинзбурга о необходимости сделать прививки от COVID-19 обязательными, передаёт РИА Новости.

Никаких решений на этот счёт на федеральном уровне до сих пор не предпринималось, — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов.

Накануне глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предложил ввести обязательную вакцинацию в России. По его словам, для победы над эпидемией коронавируса должны привиться 70–75% населения. Эпидемиолог также выступил за внесение вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок.

9 ноября власти Санкт-Петербурга объявили о введении обязательной вакцинации для людей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Им надлежит получить первый компонент вакцины до 15 декабря, а второй — до 15 января.