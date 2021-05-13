В Кремле отказались возвращаться к теме дворца в Геленджике

https://static.news.ru/photo/e2395750-b3d2-11eb-97c1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин никакого отношения к дворцу в Геленджике не имеет, поэтому в Кремле не считают нужным вновь возвращаться к данной теме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину. И не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме, — цитирует его агентство.

Таким образом Песков отреагировал на просьбу прокомментировать материал ВВС о дворце в Геленджике. Он добавил, что о самом материале не слышал, но при этом назвал его ерундой.

Ранее сообщалось, что фильм-расследование Алексея Навального о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит Путину, оказался фальшивкой. Как писали зарубежные СМИ, видео снято немецкой продакшен-студией по заказу из США, а роскошные интерьеры особняка оказались компьютерной графикой.