https://static.news.ru/photo/8218fad8-4e52-11ea-9443-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал открытое письмо учёных и журналистов с требованием освободить фигурантов «пензенского дела». По его словам, в Кремле увидели сообщения об этом в СМИ.

Чиновник отметил, что глава государства Владимир Путин уже поручил проверить это дело после появления информации о пытках подсудимых силовиками, передаёт «Интерфакс».

Мы обратили внимание на него (письмо. — NEWS.ru) в средствах массовой информации. Безусловно. Оно имеется во всех агентствах, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, доктор физико-математических наук Борис Штерн опубликовал письмо в поддержку фигурантов «пензенского дела». Больше 40 учёных потребовали отпустить осуждённых. Подписавшиеся считают, что доказательства обвинения вызывают большие сомнения. Они напомнили, что фигуранты неоднократно сообщали о пытках, однако суд проигнорировал все эти сведения.

Дело организации «Сеть» (запрещена в РФ) расследуется с осени 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Некоторые задержанные утверждали, что давали признательные показания под давлением сотрудников спецслужб.

Суд приговорил семерых участников сообщества — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Андрея Чернова, Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Василия Куксова и Армана Сагынбаева — к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

Адвокат Светлана Сидоркина назвала вердикт «очень суровым». Она также усомнилась в наличии состава преступления в действиях осуждённых.