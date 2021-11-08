В Кремле не захотели проверять условия содержания Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль на намерен проверять условия содержания оппозиционера Алексея Навального в ИК № 2 под Покровом. Вопросы появились после фильма, в котором экс-заключённые этой колонии рассказывают об издевательствах над Навальным. Об этом пишет MK.ru.

Нет, не считаем нужным, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Он отметил, что все инциденты, касающиеся тюрем и колоний, расследует Федеральная служба исполнения наказаний. По его словам, возможное плохое обращение с оппозиционером в месте ограничения свободы не имеет отношения к Кремлю.

К Кремлю вряд ли эта тема имеет какое-то отношение, — заключил Песков.

По словам бывших заключённых ИК-2 в Покрове, для оппозиционера создали специальный отряд, в котором все были проинструктированы не разговаривать с ним и фиксировать каждое его действие. Сюжет об этом появился в эфире телеканала «Дождь» (признан властями РФ иноганетом).

Кроме того, из их рассказов следует, что администрация колонии устраивает провокации в отношении Навального. Например, во время его голодовки специально жарили колбасу, а после его возвращения из больницы не давали спать.

Ранее сообщалось, что владимирская Общественная наблюдательная комиссия планирует проверить информацию об издевательствах над Алексеем Навальным в колонии.