В московской кофейне, где девушку «напоили» антисептиком, нашли нарушения

https://static.news.ru/photo/2ce49028-9ced-11eb-854c-96000091f725_660.jpg Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press

В московской кофейне на Охотном Ряду, где посетительнице продали бутылку с антисептиком вместо воды, выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом в среду, 14 апреля, сообщили представители столичного Роспотребнадзора.

Об инциденте стало известно накануне. Как выяснилось, девушка купила в кофейне бутылку воды, но, сделав небольшой глоток, почувствовала себя плохо. В НИИ им. Склифосовского она провела несколько дней. Оказалось, что вместо воды в бутылке был антисептик. В кофейне уже признали свою ошибку и отстранили виновных от работы.

Позднее Роспотребнадзор сообщил о выявленных нарушениях. В заведении, подчеркнули в надзорном ведомстве, не соблюдали санитарные правила, гигиенические нормативы, не выполняли противоэпидемические мероприятия на фоне коронавирусной пандемии. Использование посетителями средств индивидуальной защиты не контролировалось, инструкция по разведению дезинфицирующих средств, как и их пятидневный запас, отсутствовала.

Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств осуществляется в моечной ванне для мытья производственного инвентаря в помещении, где производится реализация продуктов питания; отсутствует отдельное выделенное место для хранения дезсредств, и последние хранятся под раковиной в производственном помещении, — цитирует сообщение от Роспотребнадзора телеканал «Москва 24».

Сотрудники ведомства составили ряд протоколов в отношении кофейни. В частности — о временном запрете деятельности. Заведению могут выписать штраф до 500 тысяч рублей. Также кофейне грозит закрытие на срок до 90 суток. Все материалы направят в Тверской районный суд города.

Как писал NEWS.ru, жительница Ленобласти впала в кому после покупки в одном из местных магазинов бутылки с водой. Женщина выпила жидкость, из-за чего ей стало плохо. Прохожие обнаружили пострадавшую возле подъезда одного из домов — она была в состоянии глубокой комы. Женщину экстренно доставили в больницу и поместили в отделение реанимации. Медики диагностировали у неё отравление неизвестным веществом.