Женщина купила воду в магазине и впала в кому

https://static.news.ru/photo/5ba7f430-7c0f-11eb-8ead-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Ленобласти из Киришей впала в кому после покупки в одном из местных магазинов бутылки с водой. Женщина выпила жидкость, из-за чего ей стало плохо.

Инцидент произошёл 2 марта. Прохожие обнаружили пострадавшую возле подъезда одного из домов — она была в состоянии глубокой комы. Жительницу Ленобласти экстренно доставили в больницу и поместили в отделение реанимации. Медики диагностировали у неё отравление неизвестным веществом.

Пострадавшей оказалась уборщица 1988 года рождения. Уже придя в сознание, женщина объяснила, что с ней произошло. По её словам, она шла на работу, когда достала из сумки бутылку воды, купленную накануне в магазине, сделала несколько глотков, а дальнейшие события она уже не помнит.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По данному факту проводится проверка, передаёт Пятый канал.

Ранее NEWS.ru писал, что пятеро студентов трёх ташкентских вузов умерли, отравившись неизвестным веществом. По факту их смерти возбуждено уголовное дело. Тела студентов были обнаружены вечером 27 февраля в Юнусабадском районе столицы Узбекистана. Они проживали там все вместе в одном частном доме.