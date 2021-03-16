В кинопремии «Белый слон» произошёл раскол из-за награждения Навального

https://static.news.ru/photo/c09babf6-864c-11eb-89d7-96000091f725_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Предложение дать специальный приз «Событие года» оппозиционеру Алексею Навальному за серию «новаторских документальных фильмов-расследований» вызвало конфликт между экспертным советом и учредителями кинопремии «Белый слон». Гильдия киноведов и кинокритиков (входит в Союз кинематографистов России) покинула состав учредителей.

Ранее экспертный совет премии «Белый слон» решил дать спецприз Навальному «Событие года». Этому воспротивились учредители премии.

Руководство Гильдии подтверждает абсолютную независимость премии «Белый слон» и снимает с Гильдии обязанности учредителя и организатора этой премии, что позволит избежать дальнейших бесплодных дискуссий и конфликтов, — цитирует РБК президента гильдии Кирилла Разлогова.

В совет входят кинокритики и киножурналисты, в том числе не состоящие в организации, среди них Виктор Матизен, Антон Долин, Юрий Гладильщиков, Андрей Плахов и другие кинокритики.

Ранее сообщалось, что не согласны с присуждением приза фильму Навального Никита Михалков и правление возглавляемого им Союза кинематографистов России. Противники назвали фильмы Навального подделкой, писал NEWS.ru.