В Карелии вновь ввели часть ограничений из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/fcd588ec-ccb8-11ea-90df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Власти Карелии снова ввели часть ограничительных мер, ранее введённых из-за пандемии коронавируса, а после полностью или частично отменённых.

По словам главы республики Артура Парфенчикова, причиной послужило отсутствие устойчивого снижения заболеваемости. Так, число участников массовых мероприятий снижено с 50 до 20 человек. Кроме того, вновь введён режим карантина и медицинского наблюдения для тех, кто возвратился в регион из-за рубежа. Им необходимо провести в изоляции 14 дней со дня прибытия.

Также режим самоизоляции для работающих пенсионеров старше 65 лет, который заканчивается 26 июля, продлён. Пожилые люди смогут оформить электронные больничные на период с 27 июля по 9 августа, передаёт «Интерфакс Северо-Запад».

За минувшие сутки в Карелии число пациентов с коронавирусом увеличилось на 28 человек и достигло 2067. 13 человек скончались.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Абхазии Аслан Бжания обратился к руководству России с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона, сообщается на сайте кабмина республики.