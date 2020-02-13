https://static.news.ru/photo/29f0bf44-4e70-11ea-80fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Мэрия Петрозаводска начала проверку в отношении директора общеобразовательной школы, которая раскритиковала «толстоватые ноги» ученицы. Женщине не понравилось, что девушка пришла на занятия в мини-юбке.

Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. На ней слышно, как руководитель образовательного учреждения отчитывает школьницу, заявляя, что «такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами». При этом у ученицы, по её мнению, «такая форма, которая вызывает иронию». Поэтому появление в таком виде — «это пошло и некрасиво», заявила директор.

Администрация города выступает как работодатель и вправе проверить эти высказывания относительно деловой, профессиональной этики и так далее, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы мэрии Петрозаводска.

Сейчас директор школы находится на больничном, поэтому сроки проверки в администрации города называть не стали. Там подчеркнули, что требуется получить объяснения всех сторон конфликта.

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