В Калининграде открываются помещения кафе и ресторанов

В Калининграде с 25 июля откроются помещения кафе и ресторанов. При этом загруженность заведений не должна превышать 50%.
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При этом рестораны, бары, кафе и фуд-корты в торговых центрах пока останутся закрытыми. Этим заведениям разрешено принимать клиентов на летних террасах.
В Калининградской области заведения общепита закрылись в конце марта 2020 года на фоне пандемии коронавируса. 20 июня смогли открыться летние кафе. Полностью открыться заведения должны были с 10 июля, однако региональные власти отложили это решение.
По словам губернатора области Антона Алиханова, третий этап снятия ограничений по работе таких заведений — «сложный и компромиссный».
Нельзя сказать, что мы над кем-то издеваемся, наоборот — мы принимаем решения, которые даже немножко противоречат вот этим методикам, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что парламентский комитет Израиля отменил решение правительства о закрытии ресторанов по всей стране. Это произошло несмотря на вступление в силу ограничительных мер, принятых для сдерживания второй волны коронавируса.
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