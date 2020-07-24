В Калининграде открываются помещения кафе и ресторанов

https://static.news.ru/photo/a2a454f4-cdc9-11ea-b641-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининграде с 25 июля откроются помещения кафе и ресторанов. При этом загруженность заведений не должна превышать 50%.

Об этом сообщает «Калининград.Ru», ссылаясь на пресс-службу правительства области. По её данным, это решение касается также предприятий общепита во всех муниципалитетах региона.

При этом рестораны, бары, кафе и фуд-корты в торговых центрах пока останутся закрытыми. Этим заведениям разрешено принимать клиентов на летних террасах.

В Калининградской области заведения общепита закрылись в конце марта 2020 года на фоне пандемии коронавируса. 20 июня смогли открыться летние кафе. Полностью открыться заведения должны были с 10 июля, однако региональные власти отложили это решение.

По словам губернатора области Антона Алиханова, третий этап снятия ограничений по работе таких заведений — «сложный и компромиссный».

Нельзя сказать, что мы над кем-то издеваемся, наоборот — мы принимаем решения, которые даже немножко противоречат вот этим методикам, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что парламентский комитет Израиля отменил решение правительства о закрытии ресторанов по всей стране. Это произошло несмотря на вступление в силу ограничительных мер, принятых для сдерживания второй волны коронавируса.