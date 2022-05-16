В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России Кому нововведение пошло на пользу

Фото Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕГЭ настолько прочно вошёл в нашу жизнь, что многие и забыли о традиционных экзаменах. Счастливые билеты, шпаргалки и помощь друга стали историей. О них можно узнать разве что от родителей да от бабушек с дедушками. NEWS.ru вспоминает, когда ввели ЕГЭ в России и для чего это было нужно. Разберёмся, кому нововведение пошло на пользу.

В каком году и зачем ввели ЕГЭ Евгений Епанчинцев/ТАСС

Когда ввели ЕГЭ в России

Началось всё около 20 лет назад. Сложно сказать точно, с какого года ввели ЕГЭ в России, так как переход был постепенным. Первые попытки приняли ещё в 1997 году. Тогда в МПГУ им. В. И. Ленина открыли Центр тестирования. Причина была простая — вузы хотели сэкономить на расходах. Если принимать готовые результаты, потребуется меньше специалистов в приёмную комиссию. И дети были довольны. Можно раньше сдать экзамены, без повторных испытаний поступить в один из московских вузов.

Руководил всем процессом Владимир Хлебников. Нельзя сказать, что ЕГЭ в России ввели в 1997 году. Участвовало в эксперименте очень мало детей, да и не всем это было по карману. За оценку знаний платили. В регионах такой практики не было. Но когда понадобился опыт разработки единых тестов, обратились к специалистам университета. Центр тестирования стал федеральным.

Причин, по которым ввели ЕГЭ, было несколько. Во-первых, хотели снизить нагрузку на детей. Чтобы увеличить шансы на поступление, выпускнику приходилось несколько раз сдавать экзамены в разных вузах. А перед этим ещё в школе. Теперь одни и те же результаты испытаний должны были засчитывать везде.

Во-вторых, требовалось сделать оценку знаний более достоверной. Рос уровень коррупции в вузах и школах. За деньги можно было получить любое бюджетное место, знания золотых медалистов часто не соответствовали действительности. Страдали и школьники из регионов, которые не могли пройти подготовку при вузе. А чтобы сдать вступительные экзамены, нужно было потратить деньги на проезд и проживание в крупном городе.

Идею предложил министр образования Владимир Филиппов в 1997-м. В каком учреждении ввели ЕГЭ впервые? В испытании участвовало несколько московских школ. Выпускники могли сами выбрать форму экзамена. За несколько лет проект проверили, разработали примерные стандарты по русскому, математике и дополнительным предметам.

С какого года ввели ЕГЭ в школах Elena Sikorskaya/Global Look Press

Если рассматривать вопрос, с какого года ЕГЭ в России введён официально, можно назвать 2001 год. Вышел указ правительства, который вводил новые нормы сразу в нескольких регионах России — Самарской и Ростовской областях, в Республике Чувашия, Марий Эл, а также в Якутии. Участвовали в новой оценке знаний порядка 30 тысяч выпускников. На проведение эксперимента потратили около 1 млрд рублей. Большая часть ушла на подготовку тестов, зарплату сотрудников и компьютеры.

С какого года ввели ЕГЭ во многих школах? В 2003-м эксперимент проводили уже в 47 регионах РФ. Участвовали более 18 тысяч школ, количество предметов увеличили с восьми до девяти. По итогам можно было поступить в один или несколько из 245 вузов.

Минусы и плюсы введения ЕГЭ в России

Не всем нравился новый порядок. Когда ввели ЕГЭ в России, в каком-то смысле нормы были ещё не доработаны. Многие учёные указывали на то, что тестирование не учитывает способностей ребёнка. Занятия состоят из «натаскивания» на экзамен. Часть заданий была слишком сложной для учеников и не совпадала со школьной программой.

Когда ввели ЕГЭ в России, возникло много вопросов и от вузов: как определять проходной балл, подавать апелляции, зачислять на курс. Многие учреждения не хотели учитывать результаты испытаний, и на детей ложилась двойная нагрузка.

По этой причине в течение следующих трёх лет решили полностью совместить выпускные и вступительные экзамены. Вузы заставляли принимать будущих студентов по результатам нового экзамена.

Официально ЕГЭ в России ввели в 2009 году. Он стал обязательным в качестве выпускного и вступительного экзаменов. За это время и задания в тестах, и количество предметов неоднократно меняли. Когда только ввели ЕГЭ, то сдавали русский и математику. Потом к ним прибавили ещё десять предметов на выбор. Чтобы приступить к сдаче экзаменов, нужно закончить год без двоек.

Когда ввели ЕГЭ в России Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В каком виде ввели проверку ЕГЭ? Во-первых, в помещении всегда есть наблюдатели, за ходом работы можно наблюдать и в интернете. Основную часть испытаний в виде тестов доверили проверять компьютеру. Так меньше риск поставить не то количество баллов, да и учителя уже не помогут на экзамене.

Несмотря на то что многие родители до сих пор против, система неплохо работает.

Ученики тратят меньше времени, результаты можно разослать сразу в пять вузов. Все документы принимают по интернету. Количество студентов из регионов в Москве и Санкт-Петербурге увеличилось в несколько раз. Поэтому не так важно, в каком году ввели ЕГЭ, его преимущества уже давно очевидны для выпускников.

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