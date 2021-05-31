В кабмине рассказали, почему отказались от «большого локдауна»

https://static.news.ru/photo/8aa8af52-c239-11eb-9683-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Русанов/РИА Новости

Отказ от «большого локдауна» во время пандемии коронавируса был правильным решением, поскольку позволил избежать остановки крупных предприятий. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает РБК.

Даже весной мы избежали тотальной остановки крупных предприятий. В целом крупные предприятия продолжали работать. И здесь я должен сказать огромное спасибо бизнесу. Я честно скажу, такой кооперабельности не видел и не ожидал, — цитирует его агентство.

Белоусов добавил, что здравоохранение, медицинская и фармацевтическая промышленности показали «потрясающие» возможности мобилизации. Он отметил слаженную работу медицинского звена. По его словам, создавались резервы коек, кислорода и это дало возможность отказаться от локдауна.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что оснований для введения локдауна или новых ограничений, связанных с коронавирусом, нет. По её словам, 10-дневные майские каникулы сыграли положительную роль в борьбе с инфекцией.