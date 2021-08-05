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Росздравнадзор проверит сообщения о смерти мужчины после прививки

16:06, 05 августа 2021
Росздравнадзор проверит сообщения о смерти мужчины после прививки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Управление Росздравнадзора по Ивановской области проведёт проверку в связи с публикациями СМИ о смерти местного жителя после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Издания ссылались на мать умершего. Она рассказал, что её 24-летнему сыну стало плохо после того, как он получил второй компонент вакцины от COVID-19. Каким именно препаратом прививался молодой человек, не уточняется.

Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области проверит причину смерти молодого мужчины, который <...> умер якобы после вакцинации, — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Краснодарском крае после прививки от коронавируса умерла семья из четырёх человек. В медицинских структурах региона факт смерти людей подтвердили, но при этом отметили, что до получения результатов проверки связывать их гибель с вакцинацией преждевременно.

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