Росздравнадзор проверит сообщения о смерти мужчины после прививки

Управление Росздравнадзора по Ивановской области проведёт проверку в связи с публикациями СМИ о смерти местного жителя после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Издания ссылались на мать умершего. Она рассказал, что её 24-летнему сыну стало плохо после того, как он получил второй компонент вакцины от COVID-19. Каким именно препаратом прививался молодой человек, не уточняется.

Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области проверит причину смерти молодого мужчины, который <...> умер якобы после вакцинации, — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Краснодарском крае после прививки от коронавируса умерла семья из четырёх человек. В медицинских структурах региона факт смерти людей подтвердили, но при этом отметили, что до получения результатов проверки связывать их гибель с вакцинацией преждевременно.