В Харькове мужчина с палкой ограбил отделение почты

https://static.news.ru/photo/9bbc7e1e-cd06-11ea-848f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Мужчина, вооружённый палкой, совершил нападение на отделение почты в Харькове и похитил 30 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

В помещение почты на улице Льва Ландау зашёл неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки заставил открыть сейф, — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке, после чего забрал 30 тысяч гривен (чуть более $1 тысячи) и скрылся. Полиция ведёт поиск грабителя.

Как писал NEWS.ru, в Уфе мужчина зашёл в супермаркет в одежде рабочего, затем некоторое время изображал, что ремонтирует банкомат, потом погрузил его на тележку и спокойно вывез из магазина на глазах у посетителей и персонала. Полиция возбудила дело о краже в особо крупном размере. Очевидцев происшествия просят помочь в установлении личности и поиске злоумышленника.