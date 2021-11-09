В ГУМе назвали дату открытия катка на Красной площади

ГУМ в этом году откроет ставший традиционным каток на Красной площади 29 ноября. В тот же день откроется и зимняя ярмарка. Об этом сообщает пресс-служба ГУМ-Катка.

В 2021 году ГУМ-Каток на Красной площади откроют уже в 16-й раз.

29 ноября, уже в 16-й раз, ГУМ-Каток откроется, чтобы дарить москвичам и гостям столицы самое праздничное настроение <...>. ГУМ-Каток готовит множество сюрпризов и событий, среди которых яркие праздники, звёздные мастер-классы и представления <...>. ГУМ-Ярмарка встретит первых гостей уже 29 ноября, — говорится в сообщении компании.

Помимо развлечений, ГУМ-Каток является социально направленным проектом. В будни первые четыре сеанса для всех желающих окажутся совершенно бесплатными.

Каждую субботу на льду ГУМ-Катка мастер-классы будет давать Алексей Яшин, чемпион мира по хоккею <...>. Среди других заявленных героев этого года — один из сильнейших фигуристов СССР Юрий Овчинников, который даст мастер-классы по фигурному катанию. Мастер-классы пройдут несколько раз за сезон, — рассказали в ГУМе.

В целях безопасности посетить каток смогут граждане в маске и с отрицательными тестами на COVID-19 или перенесённым коронавирусом. При этом число катающихся составил не более 450 за один раз.