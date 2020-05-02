В Грозном открыли новый инфекционный корпус для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/e810e45e-8c96-11ea-bf07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Глава Чечни Рамзан Кадыров открыл новый инфекционный корпус при Детской республиканской больнице имени Елизаветы Глинки в Грозном.

Строительство нового инфекционного корпуса на 100 мест при республиканской детской больнице было начато в 2019 году. Из-за пандемии коронавируса его перепрофилировали для приёма больных COVID-19.

На сегодняшний день у нас создано достаточное количество коек, даже наполовину они не загружены, — цитирует РИА Новости Кадырова.

Он также поблагодарил врачей, которые проявляют высокий патриотизм в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, работая днём и ночью с риском для здоровья. Кроме того, Кадыров высказал благодарность руководству государства и президенту Владимиру Путину.

Отмечается, что в новом корпусе четыре отделения: приёмное, воздушно-капельное, кишечных инфекций и реанимационный блок. По словам главы республики, качество выполненных работ отвечает всем требованиям, несмотря на то, что пришлось ускорить их из-за пандемии.

Как писал NEWS.ru, власти Чечни ввели жёсткий карантин. Закрыты въезд и выезд из республики, кроме перевозок продовольствия, медикаментов и поездок экстренных служб. Также с 20:00 до 08:00 запрещено движение транспорта и пешеходов. Всех местных жителей обязали получать пропуска для передвижения по району проживания. Разрешение выдаётся на одну семью или адрес на два часа, с указанием времени и дня недели.