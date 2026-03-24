В ГОСТе собираются прописать особые зоны на детских площадках

Требования к зонам комфорта на детских площадках планируется закрепить в ГОСТе, сообщила ТАСС председатель технического комитета «Оборудование детских игровых площадок» Татьяна Буцкая. По ее словам, речь идет об участках, которые должны будут защищать от солнечных лучей и непогоды.

Когда гуляешь с ребенком на площадке, должно быть место, куда, если что, можно спрятаться от дождя, снега, от солнечных лучей, — пояснила Буцкая.

Она пояснила, что эти пространства должны быть прозрачны и просматриваемы, чтобы там ничего опасного не происходило. Такой запрос поступает от родителей, завершение разработки соответствующего ГОСТа планируется в 2026 году.

Ранее Росстандарт впервые за 20 лет принял новый ГОСТ на вещества, необходимые для изготовления асфальта для дорог. В ведомстве отметили, что обновленные требования помогут повысить качество дорог в стране, использование этих материалов позволяет существенно улучшить устойчивость покрытия к образованию колеи в условиях высоких температур и интенсивного движения тяжелого транспорта.

До этого сообщалось, что в России начнет действовать новый ГОСТ на мороженое. Изменения вступят в силу 1 января 2028 года, следовало из обнародованного документа.