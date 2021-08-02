В Госдуме рассказали, как дело против Коломойского может лишить его активов

Житель Новосибирска в течение нескольких лет расплачивается по долгам своего тёзки из Барнаула в результате ошибки, допущенной судебными приставами. Об этом он рассказал телеканалу «360».

По словам мужчины, проблемы начались ещё в 2015 году при продаже им двух автомобилей. Машины попадали под арест по административному производству о долгах тёзки новосибирца из Барнаула. Два года спустя...