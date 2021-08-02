В Госдуме рассказали, как дело против Коломойского может лишить его активов

После возбуждения уголовного дела против украинского олигарха Игоря Коломойского его активам на территории России, Белоруссии или дружественных им стран угрожает конфискация. Об этом NEWS.ru заявил депутат Государственной думы Евгений Фёдоров.
Сработал правовой механизм Российской Федерации, который теперь может воздействовать на активы Коломойского. Он может потерять, например, ценные бумаги на территории России или третьих стран. Самое главное, что на базе этого правового механизма будут собранны доказательства нарушения им закона, — сказал Фёдоров.
Депутат добавил, что возбуждение уголовного дела означает, что Россия может объявить олигарха в розыск по линии Интерпола.
Это означает, что мы сможем потребовать выдачи Коломойского у разных стран, некоторые из которых нам его точно выдадут. Это значительно усложнит ему планирование перемещений, — объяснил Фёдоров.
Ранее стало известно, что против Игоря Коломойского в России возбудили дело о создании преступного сообщества. По версии следствия, в 2006 году он вместе с другими крупными украинскими предпринимателями украл продукцию компании «Татнефть» на сумму $4 млрд. Дело завели в Главном следственном управлении МВД Татарстана. Коломойскому грозит до 20 лет лишения свободы.