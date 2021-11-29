В Госдуме призвали закрыть границы России для защиты от нового штамма

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктора экономических наук Федота Тумусова, есть необходимость вновь закрыть границы России. Это важно сделать для воспрепятствования завозу нового штамма COVID-19 «омикрон», сообщил портал URA.RU. Политик также призвал власти страны к оказанию помощи государствам, где был обнаружен новый тип вируса.

Нам нужно принять меры предосторожности вплоть до закрытия границ. Закрытие границ — это первое. То, что другие страны границы закрывают, это они правильно делают. Прямого лекарства нет, — призвал политик, подчеркнув, что другого выхода из данной ситуации он не видит.

По словам эксперта, России также нужно оказать помощь тем государствам, в которых подтверждены первые случаи заражения новым штаммом.

Надо готовиться к тому, что нужно противостоять в медицинском плане, чтобы бороться с этим штаммом. Он опасный, коварный. Тем не менее учёные считают, что вакцину можно модернизировать, — подчеркнул Тумусов.

Ранее сообщалось о том, что оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией вскоре объявит о новых ограничениях в связи с обнаружением нового штамма. Некоторые решения по этому поводу принимались в пятницу, 26 ноября. Они могут коснуться ограничений въезда граждан из ряда африканских стран, где есть случаи заражения штаммом «омикрон».