В Госдуме призвали закрыть границы России для защиты от нового штамма
Ксения Голуб
Ксения Голуб
15:12, 29 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктора экономических наук Федота Тумусова, есть необходимость вновь закрыть границы России. Это важно сделать для воспрепятствования завозу нового штамма COVID-19 «омикрон», сообщил портал URA.RU. Политик также призвал власти страны к оказанию помощи государствам, где был обнаружен новый тип вируса.
Нам нужно принять меры предосторожности вплоть до закрытия границ. Закрытие границ — это первое. То, что другие страны границы закрывают, это они правильно делают. Прямого лекарства нет, — призвал политик, подчеркнув, что другого выхода из данной ситуации он не видит.
По словам эксперта, России также нужно оказать помощь тем государствам, в которых подтверждены первые случаи заражения новым штаммом.
Надо готовиться к тому, что нужно противостоять в медицинском плане, чтобы бороться с этим штаммом. Он опасный, коварный. Тем не менее учёные считают, что вакцину можно модернизировать, — подчеркнул Тумусов.
Ранее сообщалось о том, что оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией вскоре объявит о новых ограничениях в связи с обнаружением нового штамма. Некоторые решения по этому поводу принимались в пятницу, 26 ноября. Они могут коснуться ограничений въезда граждан из ряда африканских стран, где есть случаи заражения штаммом «омикрон».