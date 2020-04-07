В Госдуме предложили застраховать работающих с COVID-19 медиков

https://static.news.ru/photo/14dfb9aa-78cf-11ea-ab1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Глава фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов выступил с предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину. Он хочет застраховать всех медработников, которые заняты в больницах с лечением коронавируса.

По его словам, страховка должна покрывать их жизнь и здоровье в размере трёхгодового дохода, передаёт ТАСС.

Я предлагаю рассмотреть правительству такую возможность — застраховать всех врачей, всех медицинских работников, нянечек, медсестёр, которые сейчас работают именно в больницах, где лежат больные с коронавирусом, — сказал он.

Также политик предлагает увеличить заработную плату этой категории медиков на 200%.

Ранее NEWS.ru писал, что у одного из сотрудников центра Блохина выявили коронавирус. В связи с этим с 2 апреля центр приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии. По информации на 7 апреля, у пациентов медучреждения COVID-2019 не обнаружен.