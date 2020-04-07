В Госдуме предложили застраховать работающих с COVID-19 медиков

Глава фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов выступил с предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину. Он хочет застраховать всех медработников, которые заняты в больницах с лечением коронавируса.
По его словам, страховка должна покрывать их жизнь и здоровье в размере трёхгодового дохода,
Я предлагаю рассмотреть правительству такую возможность — застраховать всех врачей, всех медицинских работников, нянечек, медсестёр, которые сейчас работают именно в больницах, где лежат больные с коронавирусом, — сказал он.
Также политик предлагает увеличить заработную плату этой категории медиков на 200%.
Ранее NEWS.ru писал, что у одного из сотрудников центра Блохина выявили коронавирус. В связи с этим с 2 апреля центр приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии. По информации на 7 апреля, у пациентов медучреждения COVID-2019 не обнаружен.
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