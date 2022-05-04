В Госдуме предложили обеспечить молодые семьи социальным жильём Депутат Останина: молодые семьи нужно обеспечить социальным жильём

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Для помощи молодым семьям с жилищными проблемами необходим федеральный закон, сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина «Парламентской газете». В связи с этим комитет формирует рабочую группу, которая подготовит меры господдержки для молодых семей в жилищной сфере. Одной ипотекой, по мнению депутата, всех проблем не решить и семьи нужно обеспечить социальным жильём.

Нужно социальное жильё, построенное за бюджетный счет. Эти квартиры должны передаваться молодой семье, которая встала в очередь на получение жилья. Форма — социальный наём, без права приватизации и продажи. Но при этом молодые семьи должны иметь право жить там столько, сколько считают нужным, передавая его детям, внукам — опять же, без права приватизации и продажи, — сказала Останина.

Она также предложила единое для всей страны определение многодетной семьи — это та, в которой трое и больше детей. Сейчас критерий в разных регионах отличается.

В свою очередь комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил освободить многодетные семьи от оплаты ЖКХ. Также предложено субсидировать 70% стоимости ЖКУ людям старше 65 лет, отменить комиссию при оплате коммуналки для граждан и снизить её до 0,1% для УК.