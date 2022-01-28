В Госдуме предложили ликвидировать ПФР и продать его «дворцы»

Депутат Государственной думы Валерий Гартунг заявил, что для повышения пенсий в России требуется ликвидировать Пенсионный фонд (ПФР) и продать его «дворцы». После чего полученные деньги следует направить на помощь пожилым гражданам страны, сообщает «Царьград».

Никаким объединением не нужно заниматься, нужно просто ликвидировать Пенсионный фонд, передать его функции по расчёту пенсионных прав граждан в ФНС, у которой вся техническая база и необходимые данные для этого имеются. Особняки продать и деньги направить на повышение пенсий, — сказал парламентарий.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что правительство намерено к 2023 году объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в Социальный фонд. Новая структура будет иметь статус «внебюджетного фонда». Координировать его работу будет Минтруд, новая структура получит наблюдательный совет. Законопроект по этой реформе планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.

В октябре 2021 года председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал главу Пенсионного фонда России Андрея Кигима за строительство «дворцов» для ведомства. До этого на пленарном заседании депутат Михаил Делягин поставил вопрос о «расточительном приобретении новых зданий» для ПФР с выделенным на них бюджетом в 1 млрд рублей.

Он обратился с соответствующим вопросом к главе ведомства. Однако Кигим прямого ответа не дал и призвал присутствующих успокоиться.