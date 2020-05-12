В Госдуме поставили под сомнения данные МВД о снижении домашнего насилия

https://static.news.ru/photo/6d112064-948b-11ea-b7f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Данные МВД РФ о снижении обращений о домашнем насилии в условиях самоизоляции не отражают реальную картину. Об этом заявила глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова.

Депутат считает, что многие жертвы обращаются за помощью в другие организации. Савастьянова сообщила, что информация, поступающая в кризисные центры, на всероссийский телефон доверия, уполномоченным по правам человека говорит о росте насилия.

Количество обращений в эти структуры увеличилось, — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

Она напомнила: уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала, что к ней количество таких обращений увеличилось в 2,5 раза.

Ранее начальник управления организации охраны правопорядка и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД РФ Станислав Колесник заявил, что число преступлений в сфере домашнего насилия в РФ снизилось с начала года на 7%.

NEWS.ru сообщал, что Министерство внутренних дел отказывается ужесточать ответственность за побои, которые квалифицируются как домашнее насилие. Сейчас за это предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей либо административный арест на 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов.