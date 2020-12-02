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В Госдуме поддержали проект о деятельности физлиц и организаций-иноагентов

12:31, 03 декабря 2020

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект о регулировании деятельности физлиц и организаций, которые были признаны иноагентами в России.

Комитет также рекомендовал нижней палате парламента одобрить документ в первом чтении, передаёт РИА Новости.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 8 декабря.

В российском правительстве правительстве также поддержали данный законопроект.

Ранее NEWS.ru писал, что международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти отказаться от принятия новых норм о признании иноагентами физлиц. Там полагают, что это спровоцирует «новую охоту на ведьм — на организации гражданского общества и правозащитников, отстаивающих справедливость и достоинство».

В документе предлагается запретить гражданам-иноагентам занимать государственные должности. Помимо этого, предусматривается возможность привлечения иностранных агентов к уголовной ответственности в случае неустранения ими нарушений после наложения административных взысканий.

Проект также предлагает приравнивать к НКО-иноагентам незарегистрированные общественные объединения, если они получают из-за границы средства для участия в политической деятельности.

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