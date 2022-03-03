Депутат Госдумы объяснил, почему не стоит пользоваться техникой Apple

Россиянам не стоит покупать технику компании Apple, так как она неоправданно дорогая, считает депутат Госдумы Артём Кирьянов. Он также добавил, что в России устоялся стереотип о том, что обладание гаджетами от этой компании якобы увеличивает престиж владельца, пишет «ФедералПресс».

Apple тратила очень много денег на представление своего какого-то образа жизни, отличного от других. Многие люди в какой-то момент поверили, что обладание дорогим телефоном или ноутбуком со специальной символикой — это знак отличия или принадлежность к элите. На самом деле это не так, — заверил Кирьянов.

Он также предположил, что запрет на продажу техники Apple в России может стать толчком к развитию отечественного производства гаджетов. Кирьянов также убеждён, что из-за этих ограничений россияне смогут сэкономить на покупке неоправданно дорогих вещей.

Ранее стало известно, что Apple Pay официально больше не работает в России в ответ на ситуацию на Украине. Американская компания Apple также прекратила продажи всей техники в официальном онлайн-магазине в России. Невозможно купить ни часы, ни iPhone, ни MacBook, на AirPods, ни аппаратуру для умного дома.