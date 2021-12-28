В Госдуме назвали закономерным решение ВС о ликвидации «Мемориала»

Решение Верховного суда России о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» (организация, исполняющая функцию иноагента) прокомментировал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. По мнению парламентария, такое решение оправдано с учётом несоблюдения организацией российских законов и несоответствия её деятельности заявленным целям, сообщает РИА Новости.

Решение Верховного суда закономерно. Организация, создававшаяся для восстановления исторической правды и сохранения памяти о жертвах политических репрессий, упорно игнорировала требования наших законов и вышла в своей деятельности далеко за рамки заявленных целей, — цитирует агентство депутата.

Сославшись на данные Минюста, Пискарёв отметил, что общество «Мемориал» и правозащитный центр с таким же названием (также ликвидирован по решению ВС) в 2020 году входили в число основных получателей финансовой поддержки из-за рубежа среди НКО-иноагентов.

Он добавил, что в последние пять лет данные организации вместе с некоторыми другими НКО-иноагентами занимали лидирующие позиции по объёмам иностранного финансирования.

Решение о ликвидации общества «Мемориал» и его структурных подразделений Верховный суд вынес 28 декабря. Иск в отношении организации был подан Генпрокуратурой. Надзорное ведомство обвинило «Мемориал» в систематическом несоблюдении российских законов, спекуляциях на теме репрессий и создании лживого образа СССР, очернении памяти о Великой Отечественной войне и попытке реабилитировать нацистских преступников.

Решение ВС поддержало общественное движение «Ветераны России». Правозащитник Лев Пономарёв (лицо, исполняющее функции иноагента), напротив, назвал его «омерзительным» и заявил, что Россия «катится к фашизму».