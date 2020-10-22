В Госдуме нашли способ убедить россиян носить маски и перчатки

https://static.news.ru/photo/0ceed786-14d2-11eb-9365-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что существует способ подтолкнуть россиян к ношению средств защиты от коронавируса. По его словам, сейчас некоторая часть соотечественников пренебрегает рекомендациями врачей и игнорирует маски и перчатки.

Нилов считает, что одной из причин этого является финансовая сторона вопроса, а значит, людям надо помочь. Об этом депутат рассказал в беседе с радио Sputnik.

Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно. Сегодня даже в розницу маску можно взять за 3 рубля, а производство вообще копейки стоит, — отметил Нилов.

Он добавил, что пользоваться антисептиками россиян может заставить «постоянная социальная реклама». Именно она поможет «переубедить», в частности, пенсионеров, ту группу людей, которая чаще других пренебрегает рекомендациями врачей, считает Нилов.

Надо усиливать социальную рекламу. Понимая, какие каналы, передачи и программы смотрят данные социальные группы, в этих передачах надо усилить пропагандистские меры, направленные на сохранение здоровья именно этой категории людей, — уверен депутат.

Он подчеркнул, что пенсионеры чаще всего верят телевизору.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в четверг утром, 22 октября, в метро Москвы 97% пассажиров были в масках. Это следует из сообщения столичного дептранса. Людей, не соблюдающих перчаточно-масочный режим, не пускали в метро. Наибольшее количество пассажиров без масок наблюдалось на станциях «Савёловская», «Щёлковская», «Новогиреево», «Семёновская» и «Тёплый Стан».