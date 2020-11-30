В Госдуме хотят обязать подростков проверяться на алкоголизм и наркоманию

https://static.news.ru/photo/ef48d250-3339-11eb-a184-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В обязательную диспансеризацию подростков по полису обязательного медицинского страхования следует добавить проверку на алкоголизм и наркоманию, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе онлайн-заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Сегодня в структуре ОМС в рамках обязательной диспансеризации детей не введена обязательность установления таких опасных заболеваний, как алкоголизм и наркомания. Хотя сама логика диспансеризации направлена на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания. Это серьёзное упущение, — заявила она.

По её словам, алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление спиртного, токсинов и наркотиков являются одними из причин семейного неблагополучия и социального сиротства.

Если в обязательную диспансеризацию будут включены в том числе и выводы специалистов, направленные на фиксацию признаков таких опасных для жизни заболеваний подростков, это позволит вместе с семьёй действовать более современно и своевременно, — передаёт ТАСС.

Она подчеркнула, что в этом вопросе можно шире использовать помощь добровольцев в роли наставников. Для этого следует разработать и продумать формы взаимодействия, которые позволят действовать без бюрократии и обременений.

Ранее, как писал NEWS.ru, Яровая подготовила новый пакет законопроектов, касающихся усиления ответственности за реабилитацию нацизма. В частности, политик предложила дополнить статью УК РФ о «Реабилитации нацизма» положениями об уголовной ответственности за совершение указанных деяний с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета.