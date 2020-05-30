В Гидрометцентре рассказали об июньском похолодании

https://static.news.ru/photo/1f28f5b6-a30e-11ea-98aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июне на европейской части России будет холоднее обычного. Температурный фон окажется ниже нормы на 5–6 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Холодная погода повсеместно на европейской территории. Ко вторнику на 5–​6 градусов ниже нормы, — заявил он в интервью ТАСС.

По словам синоптика, тепло будет только на юго-востоке европейской части России. Температура от 26 до 31 градуса ожидается в Астраханской и Волгоградской областях, в Калмыкии и на Ставрополье.

Ранее главное управление МЧС по Москве сообщило, что в Москве 31 мая пройдут сильные дожди. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в отдельных районах ожидается гроза, усиление ветра с порывами 13–18 метров в секунду. Специалисты МЧС посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим во время вождения. На момент грозы нельзя находиться у воды, рядом с деревьями, а также с рекламными щитами и неустойчивыми конструкциями, писал NEWS.ru.