В ГД раскритиковали решение перенести индексацию тарифов ЖКУ на декабрь Депутат Госдумы Нилов: сейчас не время для переноса индексации тарифов ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме не согласились с решением Минэкономразвития о переносе индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, сообщила «Парламентская газета». Председатель Комитета по социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что сейчас сложно найти менее подходящий социально-экономический фон для роста расходов граждан.

Странная математика в аргументах: давайте мы у вас заранее вдвое больше отожмем, зато через полтора года не так больно к новому повышению привыкать, — написал депутат в соцсети.

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева готовит обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не переносить индексацию. По ее словам, если верить официальной статистике, то цены на энергоносители не поднялись, а инфляция снижается, это должно приводить к снижению расходов граждан, а не наоборот. Кроме этого, Разворотнева отметила, что систему поддержки людей с низкими доходами, у которых на оплату ЖКУ уходит большая часть бюджета, необходимо совершенствовать.

Ранее стало известно, что в России переносится индексация на газ, воду и тепло на 1 декабря 2022 года. Изначально повышение цен за услуги было запланировано на 1 июля 2023 года. Сообщается, что тарифы вырастут в пределах 9%. В прошлогоднем бюджете предполагалось, что индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги не превысит целевого значения ЦБ по инфляции — 4%.