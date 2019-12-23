https://static.news.ru/photo/c4e9ca0c-2546-11ea-a19d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил запретить микрозаймы и призвал граждан не брать их для покупок новогодних подарков.

Самый главный подарок — это не вещь, это внимание и любовь близких. Если есть желание, всегда можно и самому подарок подготовить, своими руками, например. Это будет намного ценнее, чем вгонять себя в эти микрозаймы, — цитирует Вострецова АГН «Москва».

По его мнению, проценты за микрозаймы «загоняют людей в кабалу», а праздники превращаются в неприятности из-за того, что люди не могут оценить последствий.

Как ранее писал NEWS.ru, Банк России в ближайшее время не собирается вводить новые ужесточения регулирования в сфере микрофинансового кредитования. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин.