В ГД предложили дать родителям младшеклассников отпуск на время каникул

https://static.news.ru/photo/3c114c34-0464-11eb-b0fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предоставить одному из родителей учащихся младших классов оплачиваемый отпуск на время вынужденных каникул предложила депутат ГД Елена Строковая.

Соответствующее предложение направлено главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой, передаёт RT.

Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребёнка (с 1 по 4 класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул... Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребёнка в подобный период, — говорится в обращении.

Также депутат отметила, что такая мера поможет родителям, которые воспитывают детей в одиночку.

Мэр Москвы Сергей Собянин в целях профилактики распространения COVID-19 ввёл в столичных школах каникулы с 5 до 18 октября из-за роста числа заболевших. Таким образом, ученики будут отдыхать не одну неделю, а две. Детские сады при этом будут работать в обычном режиме.

Как писал NEWS.ru ранее, столичных педагогов старшего возраста, а также страдающих хроническими заболеваниями планируется перевести на дистанционную работу и оставить в таком режиме после завершения каникул, сообщили в департаменте образования.