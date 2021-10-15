В ГД одобрили идею Лаврова давать гражданство РФ детям от смешанных браков

Идея главы МИД РФ Сергея Лаврова автоматически давать гражданство РФ детям в смешанных браках, вне зависимости от места жительства семьи, является «блестящей» и долгожданной, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы Мария Бутина. Парламентарий отметила, что получает множество обращений от россиянок, вышедших замуж за иностранцев. Собеседница подчеркнула, что совместные дети в таких случаях «совершенно беззащитны».

Детям в смешанных браках получить гражданство России очень сложно. Необходимо разрешение отца, нужно писать ходатайство о том, что ребёнок должен стать гражданином РФ, если мама гражданка РФ. Надеюсь, что инициативу претворят в жизнь, — резюмировала Бутина.

Лавров, выступая на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, также заявил, что РФ заинтересована в создании своих учебных заведений во всех союзных странах. По eго словам, создаются пять русских школ в Тaджикистане, аналогичная программа готовится для Узбeкистана. Лавров сообщил, что Москва заинтересована в том, чтобы это стало модельным проeктом для всех союзников и стратегических партнёров.

Ранее сообщалось, что в 2021 году более 656 тысяч иностранцев получат гражданство России. Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии, состоящих в браке и имеющих общих детей с гражданами РФ, упрощён порядок получения гражданства. Помимо этого, отменён ряд требований к заявителям и сокращён срок рассмотрения заявлений.