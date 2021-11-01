«Дети погибли»: в ГД оценили открытку студии Лебедева с горящим кинозалом

Студия дизайнера Артемия Лебедева, опубликовав на своей странице в Instagram открытку ко Дню Всех Святых с изображением горящего кинозала, поступила «не очень красиво», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Пахомов. Парламентарий подчеркнул, что «надо поаккуратнее быть с такими вещами». Таким образом он прокомментировал реакцию пользователей на пост компании, в котором многие увидели отсылку к пожару в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Не очень красиво. Извиняться или нет — личное дело каждого человека, но всё-таки надо поаккуратнее быть с такими вещами. Контекст не очень. С одной стороны, вроде бы ничего страшного, но — учитывая то трагическое событие — дети же погибли. По крайней мере как минимум в одном регионе (в Кемеровской области. — NEWS.ru) это будет воспринято совсем уже... и во всей стране, мне кажется, тоже. В данном случае, мне бы тоже это было бы не очень приятно. У всех свои методы привлечения внимания, — отметил Пахомов.

Публикацию осудил и глава Кузбасса Сергей Цивилёв, назвав её в своём Telegram-канале выходящей за грани и призвав авторов поста публично извиниться перед жителями региона.

Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счёл это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим «творчеством», — добавил губернатор Кемеровской области.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. Он унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Следователи установили, что причиной ЧП стало стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не функционировала система пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.

Ранее известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев на своём YouTube-канале оценил новость о том, что в Каменске-Уральском отметят День государственного флага, составив триколор из автомобилей. Лебедев в ролике неоднократно отмечал, что жители РФ не уважают флаг своей страны.