В ФМБА создадут вакцину от всех штаммов коронавируса

https://static.news.ru/photo/c2816cac-c40f-11eb-891f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создаёт вакцину, способную защитить от COVID-19 при любой его мутации. Об этом рассказала первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева в интервью «Известиям».

Она подчеркнула , что отличием препарата станет то, что он вырабатывает не только гуморальный иммунитет, действующий не больше шести месяцев, для определённых белков, как известные вакцины. Коронавирус мутирует, и у него «вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины могут не действовать».

Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает ещё и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина всё равно будет защищать нас от COVID-19, — пояснила Яковлева.

Она добавила, что более полные данные об эффективности создающейся вакцины станут известны после клинических исследований.

Мы надеемся, что вакцина будет действенная, — отметила Яковлева.

Ранее стало известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились свыше 18 млн человек, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сейчас активность населения возросла очень хорошо, добавил глава Минздрава. Он также сообщил, что сейчас COVID-19 в стране болеют 270 тысяч человек.