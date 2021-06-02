В ФМБА создадут вакцину от всех штаммов коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создаёт вакцину, способную защитить от COVID-19 при любой его мутации. Об этом рассказала первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева в интервью «Известиям».
Она
Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает ещё и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина всё равно будет защищать нас от COVID-19, — пояснила Яковлева.
Она добавила, что более полные данные об эффективности создающейся вакцины станут известны после клинических исследований.
Мы надеемся, что вакцина будет действенная, — отметила Яковлева.
Ранее стало известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились свыше 18 млн человек, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сейчас активность населения возросла очень хорошо, добавил глава Минздрава. Он также сообщил, что сейчас COVID-19 в стране болеют 270 тысяч человек.