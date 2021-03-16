В екатеринбургском аэропорту полиция задержала Евгения Ройзмана

https://static.news.ru/photo/8d3c8808-865f-11eb-bb31-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории екатеринбургского аэропорта сотрудниками полиции был задержан бывший мэр уральского города, политик Евгений Ройзман. Об этом он сам рассказал журналистам во вторник, 16 марта.

В отношении Ройзмана составили протокол по ч. 5 ст. 20.5 КоАП «Нарушение требований режима чрезвычайного положения» из-за присутствия на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в Москве 23 и 31 января. И это при том, что в стране не вводился режим ЧП. Кроме того, как сообщает «Новая газета», у этой статьи Кодекса об административных правонарушениях нет частей.

Сам Ройзман подчеркнул, что задержание прошло спокойно, «на самом высоком уровне». По словам политика, «как задержали, так и отпустили». Весь процесс вместе с составлением двух больших протоколов занял примерно 30 минут.

В распоряжении журналистов имеются документы, имеющие отношение к делу. К протоколу приложено заявление от некого Георгия Алексеева. В нём гражданин просит рассмотреть его жалобу на «призывы» Ройзмана участвовать в несанкционированных акциях, звучавших в интервью одного из основателей «Города без наркотиков». Интервью, на которое ссылается заявитель, было обнародовано 20 февраля. То есть почти через месяц после последней протестной акции.

Ройзман сказал, что не согласен с протоколом. Его позиция останется неизменной, а показания бывший мэр Екатеринбурга намерен давать в суде. Он ещё раз подтвердил, что выходил на митинги и делал это по принципиальным соображениям.

В протоколах собрали всё, что я говорил о митингах в соцсетях. Суть такая: сотрудники полиции призывали разойтись, но я не разошёлся, — цитирует Ройзмана «Новая газета».

Акции в поддержку уже осуждённого на 2,5 года оппозиционера прошли во многих российских городах. По итогам митингов силовики задержали более десяти тысяч человек, несколько тысяч были арестованы. Как говорят правозащитники, правоохранительные органы завели в отношении участников акций более 90 уголовных дел.

Как ранее передавал NEWS.ru, Ройзман, которого вместе с почти 200 участниками форума муниципальных депутатов задержали в Москве, прокомментировал случившееся. По его словам, у власти «сильный нервяк перед выборами».