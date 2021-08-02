В Екатеринбурге могут освободить по УДО фотографа-убийцу

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство фотографа Дмитрия Лошагина, зверски убившего жену Юлию Прокопьеву, об условно-досрочном освобождении. Адвокат Сергей Жорин опасается, что преступника освободят, сообщает 5-tv.ru.

Мы надеемся, что суд, при решении об условно-досрочном освобождении, примет во внимание, что с момента вынесения приговора Лошагин не только не раскаялся и не принёс извинения родным и близким убитой им жены, но и сам неоднократно обращался в суд на родственников убитой Юлии с целью получить финансовую выгоду, — сообщил адвокат.

Лошагин отбывает наказание за убийство своей супруги — модели Юлии Прокопьевой — в 2013 году. Останки девушки были найдены в лесу в Екатеринбурге. Лошагин был задержан и признал свою вину. Суд приговорил фотографа к 10 годам колонии, позднее срок был сокращён.

Теперь, отсидев две трети срока, Дмитрий Лошагин просит его освободить. Свердловская прокуратура выступила против смягчения наказания и подала апелляцию.

Жорин сообщил, что отбывая наказание, вместо раскаяния и извинений фотограф-убийца подал в суд на мать Прокопьевой, у которой от сильного постоянного стресса развилась онкология.

Лошагин ранее заявил, что во время отбывания наказания в ИК-54 в городе Новая Ляля он был вынужден платить руководству учреждения за защиту от изнасилования, которым ему угрожали заключённые. После этого фотограф был переведён в другую колонию, а замруководителя колонии Рафик Зиннатуллин был приговорён к 8,5 года лишения свободы по делу о коррупции.