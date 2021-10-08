В ДНР запретили отождествление роли СССР и нацистской Германии в ВОВ

Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики запретили публично отождествлять роль СССР и гитлеровской Германии в период Великой Отечественной войны. Соответствующие поправки Народный Совет ДНР внёс в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», передаёт агентство ДАН.

Наша единогласная позиция заключается в том, что смешивание или отождествление действий защитников Родины и солдат-освободителей с действиями оккупантов и лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, является абсолютно недопустимым, — сказал председатель парламента ДНР Владимир Бидёвки, комментируя инициативу.

По его словам, ряд СМИ регулярно уподобляют действия Советского Союза действиям Германии во время войны. Бидёвки отметил, что запрет подобных действий направлен на сохранение памяти о защитниках Отечества.

Ранее в МИД Польши заявили, что не придут к общему мнению с Россией о Второй мировой войне. В частности, по словам представителя польского дипломатического ведомства Лукаша Ясины, то, что в РФ называют освободительным походом, в Варшаве считают агрессией и вторжением в рамках сговора с нацистской Германией. В ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что «роль СССР во Второй мировой войне зафиксирована в решениях Нюрнберга».