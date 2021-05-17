В деле экс-губернатора Меня обнаружили факт растления детей

В рамках расследования дела в отношении бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счётной палаты Михаила Меня следователи обнаружили факт растления несовершеннолетних. По данным правоохранителей, это происходило в интернате в Ивановской области, пишет РЕН ТВ.
Среди задержанных оказался экс-директор Чернцкой коррекционной школы-интерната для сирот Александр Цымбалюк. Ещё один фигурант дела — экс-замдиректора местной музыкальной школы Николай Бухонин. Следствие предполагает, что мужчины насиловали детей.
Цымбалюка
Ранее Тверской суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении аудитора Счётной палаты Михаила Меня и ещё двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. Там отметили, что дело было закрыто в связи с истечением срока давности.
Экс-губернатора, а ныне аудитора Счётной палаты обвиняли в причастности к хищению 700 млн руб. из бюджета региона. Кроме того, суд прекратил дела против ещё одного бывшего губернатора Ивановской области — Павла Конькова, а также управляющего директора «Ивановского бройлера». Основанием опять-таки стало истечение срока давности.