В деле экс-губернатора Меня обнаружили факт растления детей

https://static.news.ru/photo/b1eec028-b7a4-11eb-92fa-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

В рамках расследования дела в отношении бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счётной палаты Михаила Меня следователи обнаружили факт растления несовершеннолетних. По данным правоохранителей, это происходило в интернате в Ивановской области, пишет РЕН ТВ.

Среди задержанных оказался экс-директор Чернцкой коррекционной школы-интерната для сирот Александр Цымбалюк. Ещё один фигурант дела — экс-замдиректора местной музыкальной школы Николай Бухонин. Следствие предполагает, что мужчины насиловали детей.

Цымбалюка арестовали только после задержания Меня. Экс-губернатор Ивановской области попал под арест в прошлом году по делу о растрате.

Ранее Тверской суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении аудитора Счётной палаты Михаила Меня и ещё двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. Там отметили, что дело было закрыто в связи с истечением срока давности.

Экс-губернатора, а ныне аудитора Счётной палаты обвиняли в причастности к хищению 700 млн руб. из бюджета региона. Кроме того, суд прекратил дела против ещё одного бывшего губернатора Ивановской области — Павла Конькова, а также управляющего директора «Ивановского бройлера». Основанием опять-таки стало истечение срока давности.