В Чехии выявлен высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N1

Высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N1 выявлен у домашних гусей в районе города Пршибрам в Центральной Чехии. Как сообщило Чешское радио со ссылкой на Министерство сельского хозяйства республики, данная разновидность вируса быстро распространяется.

Вирус выявлен у пяти домашних гусей в одном из приусадебных хозяйств села Трхове-Душники, сообщает радиостаниция на своём портале.

Это уже 39-й случай вспышки птичьего гриппа в текущем году в Чехии. В связи с заболеванием в республике за последние восемь с половиной месяцев был произведён забой около 250 тысяч особей домашней птицы.

Ранее сообщалось, что первый случай смерти человека от птичьего гриппа выявлен в Индии.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что в России вакцину от птичьего гриппа могут создать в течение пяти-шести месяцев в том случае, если вирус будет передаваться от человека к человеку. Инфекционист добавил, что сейчас нет предпосылок к обострению ситуации, поскольку заболевших всего несколько человек и инфекция не передавалась между людьми.