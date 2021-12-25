В центре им. Гамалеи заявили о вытеснении «дельты» штаммом «омикрон»

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» начинает очень быстро вытеснять ранее доминирующую «дельту». В эфире «России 1» он отметил, что это показывает опыт наблюдения за обстановкой в странах, где мутация уже была выявлена.

По Дании, Норвегии, Великобритании, США мы видим, что «омикрон» очень быстро начинает вытеснять «дельту», — сказал специалист.

При этом он опроверг популярное в научных кругах утверждение, что новый штамм может стать «живой вакциной» от коронавируса. По его словам, «омикрон» таковым «не выглядит».

Ранее «омикрон»-штамм стал доминирующим на территории Бельгии. По словам вирусологов, ещё до конца года в стране 90% новых случаев заражения будет приходиться именно на эту мутацию, 25 декабря на «омикрон»-штамм пришлось столько же новых случаев заражения, сколько и на «дельта»-штамм. При этом число новых пациентов с коронавирусом за последние две недели резко возросло.