В центре Гамалеи рассказали, когда будет доступна назальная вакцина

Новая назальная вакцина от коронавируса станет доступна с появлением одноразовых насадок для её введения, сообщил РИА новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в настоящее время обсуждаются вопросы производства и поставок таких насадок.

Назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки. Прорабатывается вопрос их производства и поставок, — сказал собеседник агентства.

Назальная форма вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») от коронавируса была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля. Препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Вакцина может применяться гражданами старше 18 лет. Глава Минздрава Михаил Мурашко заверил, что безопасность и эффективность нового препарата подтверждена.

Ранее Гинцбург рассказал, что повторно прививаться от коронавируса назальной вакциной можно раз в полгода. При этом он отметил, что официальных рекомендаций пока нет, они появятся позднее.