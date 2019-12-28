https://static.news.ru/photo/0d3baa72-2980-11ea-9180-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Дюртюлинский районный суд приговорил 19-летнего жителя Башкирии к двум годам лишения свободы за создание, использование и распространение заражённых вирусами программ.

По данным пресс-службы УФСБ РФ по республике, молодой человек торговал вредоносной компьютерной программой, которая предоставляла доступ к данным, собирала и передавала сведения без ведома владельцев.

Доказательством преступления стала компьютерная техника, с помощью которой злоумышленник вёл свой «бизнес», передаёт ГТРК «Башкортостан».

Ранее NEWS.ru писал, что в «Лаборатории Касперского» предупредили об активизации хакеров, совершивших серию атак на финансовые и телекоммуникационные компании в Восточной Европе и Средней Азии. Преступники использовали уязвимость в VPN-решениях.