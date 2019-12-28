Дюртюлинский районный суд приговорил 19-летнего жителя Башкирии к двум годам лишения свободы за создание, использование и распространение заражённых вирусами программ.
По данным пресс-службы УФСБ РФ по республике, молодой человек торговал вредоносной компьютерной программой, которая предоставляла доступ к данным, собирала и передавала сведения без ведома владельцев.
Доказательством преступления стала компьютерная техника, с помощью которой злоумышленник вёл свой «бизнес»,
Ранее NEWS.ru писал, что в «Лаборатории Касперского» предупредили об активизации хакеров, совершивших серию атак на финансовые и телекоммуникационные компании в Восточной Европе и Средней Азии. Преступники использовали уязвимость в VPN-решениях.
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