В Арктике по тревоге подняли системы ПВО

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Расположенные в Арктике подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота России были подняты по тревоге в рамках контрольной проверки.

Как сообщили «Интерфакс» в пресс-службе СФ, в мероприятиях проверки приняли участие несколько тысяч человек личного состава и порядка 1500 единиц военной и специальной техники, в том числе системы ПВО С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит». Боевую готовность также продемонстрировал зенитный ракетный полк, расположенный на архипелаге Новая Земля.

Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» обеспечили прикрытие критически важных объектов от средств воздушного нападения условного противника с проведением электронных пусков ракет для отражения одиночных, групповых и массированных воздушных атак, — рассказали в штабе Северного флота.

Ранее, как писал NEWS.ru, проверки боеготовности начались в российской армии после соответствующего распоряжения главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Накануне обозреватель CNN Ник Патон Уолш написал, что Россия накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике. Это вызывает беспокойство США, которые недовольны российской активностью и модернизацией объектов на Севере.

В своём материале он указал на то, что Россия не только проводит милитаризацию Арктики, но и испытывает новейшее оружие в северном регионе. Таким образом, считает он, Москва намерена обезопасить северное побережье и открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европу. Речь идёт о Северном морском пути. Это может изменить всё мировое судоходство — поменяются маршруты более 90% товаров по всему миру, писал NEWS.ru.