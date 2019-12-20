https://static.news.ru/photo/fec53bee-240b-11ea-bd8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»/facebook.com

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела фредкларкеара — самая чёрная орхидея в мире.

Уникальным растением «Чёрная жемчужина» посетители смогут полюбоваться на крупнейшем в России фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима».

По словам директора сада Алексея Ретеюма, каждый раз цветение этой орхидеи вызывает необыкновенный ажиотаж. Люди приезжают из разных уголков России, чтобы увидеть её.

Во время цветения чернейшей орхидеи на планете Земля перед витриной с редкими орхидеями с утра до вечера выстраивается огромная очередь — как перед «Джокондой» да Винчи в парижском Лувре, — сказал он.

Посетители также смогут увидеть тропические орхидеи неожиданных форм и размеров с запахами шоколада, печенья, сыра, пыли, вечерних духов, корицы, тирамису и фруктов, сообщает АГН «Москва».

Фестиваль откроется 22 декабря в «Аптекарском огороде».

В апреле в Ботаническом саду МГУ посетители могли увидеть необычный цветок из рода эпифитных растений — цветущую орхидею-вампира. В природе эта диковинка растёт только в одном месте планеты — в лесном массиве на склонах эквадорского вулкана Пичинча, на высоте 1,8–2,2 тыс. м.