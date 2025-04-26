Ужин за 30 минут! Обалденные голубцы в пекинской капусте с ароматным соусом

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Готовим голубцы в пекинской капусте с томатным соусом! Нежные и сочные голубцы в листьях пекинской капусты — легкая альтернатива классическому варианту. Капуста мягче белокочанной, не требует предварительной варки и идеально сочетается с ароматной начинкой.

Для фарша смешайте 500 г куриного или индюшиного фарша с 100 г отварного риса, мелко нарезанным луком, рубленой зеленью, солью и перцем. Аккуратно отделите целые листья пекинской капусты, срежьте утолщенную часть у основания — так они будут лучше сворачиваться.

Выложите 1–2 ст. л. начинки на каждый лист, заверните конвертиком или рулетиком. Обжарьте голубцы на сковороде до легкой румяности, затем переложите в сотейник.

Приготовьте томатный соус: пассеруйте лук с морковью, добавьте 2 ст. л. томатной пасты, 200 мл воды или бульона, лавровый лист и специи. Залейте голубцы соусом и тушите под крышкой 25–30 минут на медленном огне.

Подавайте голубцы горячими, полив ароматным соусом и посыпав свежей зеленью. Нежные капустные листья с сочной начинкой и насыщенным томатным вкусом — настоящее удовольствие для тех, кто любит легкую и полезную кухню!

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