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29 июля 2025 в 12:00

Увеличила урожай перцев ленивым способом — поливайте этим раз в неделю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Увеличила урожай перцев ленивым способом — теперь кусты усыпаны сочными плодами. Секрет прост — поливайте грядки этим раз в неделю.

Ускоряют созревание плодов и улучшают вкус перцев калийно-фосфорные подкормки. Идеальный вариант — раствор монофосфата калия (20 г на 10 л воды), его нужно вносить под корень раз в неделю. Для быстрого эффекта подойдет опрыскивание кальциевой селитрой (10 г на 10 л воды) — это защитит от вершинной гнили и улучшит усвоение питательных веществ.

Также эффективен травяной чай из крапивы и одуванчика (1:10 с водой) — он содержит азот в безопасной концентрации и активирует рост плодов. Поливайте перец теплой отстоянной водой (25–30 °C) строго под корень, избегая переувлажнения, и мульчируйте почву компостом для сохранения влаги. Чередуйте минеральные и органические подкормки каждые 7 дней, и ваш перец будет плодоносить до самых заморозков!

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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