https://static.news.ru/photo/4f5a913a-e3b6-11e9-947b-fa163e074e61_660.jpg Павел Устинов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Фигурант «московского дела» Павел Устинов заявил, что перепутал несанкционированную акцию с ярмаркой. По его словам, у него была назначена встреча с другом, поэтому он и приехал в центр столицы.

Я приехал туда, вышел — увидел народ. Потом я увидел прессу мельком, подумал, может, какая-то звезда приехала, может, какая-то ярмарка, — объяснил он.

Артист добавил, что сотрудники правоохранительных органов подошли к нему, затем скрутили и повели к автозаку. После этого они, посовещавшись друг с другом, заявили, что он вывихнул плечо их коллеге, передаёт РБК .

Тверской суд 16 сентября 2019 года признал Павла Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил его к трём с половиной годам колонии общего режима.

Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла. Инициативу поддержали звёзды шоу-бизнеса, худруки и артисты московских театров, журналисты и священники, генсек «Единой России» Андрей Турчак и другие. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

20 сентября Московский городской суд заменил меру пресечения в отношении Устинова с ареста на подписку о невыезде. Об освобождении фигуранта из-под ареста ходатайствовала прокуратура. Защита в лице Дмитрия Чешкова и Анатолия Кучерены поддержала ходатайство. Сам Устинов участвовал в процессе по видеосвязи. На заседание также пришли актёры Таисия Вилкова и Павел Табаков.

30 сентября Мосгорсуд изменил приговор Тверского суда актёру Павлу Устинову. Категорию преступления изменили с тяжкой на среднюю тяжесть. Кроме того, уменьшили наказание до одного года лишения свободы условно, писал News.ru.